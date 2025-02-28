"Прорив" кордону на Сумщині: в РНБО повідомили, чи є небезпека

В Сумській області російська армія штурмує по лінії кордону. Наразі прориву немає. Втім, на цій ділянці фронту бої тривають.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

З його слів, українські Сили оборони знищують ворога. На прикордонні Сумщини тривають бої.

"Щодо ситуації на Сумщині, в районі Новеньке, про що повідомляють у медіа. Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - наголосив він.

Каваленко згодом додав, що задум росіян прогнозований та зрозумілий. Окупанти намагаються "спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони".

Зауважимо, що, за даними мапи DeepState, село Новеньке Юнаківської громади на Сумщині перебуває "сірій" зоні. Деякі українські ресурси повідомили, що росіяни перейшли кордон з Україною області.

Сумська область. Мапа DeepState.

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