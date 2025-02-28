"Прорыв" границы в Сумской области: в СНБО сообщили, есть ли опасность

В Сумской области русская армия штурмует по линии границы. Прорыва пока нет. Впрочем, на этом участке фронта бои продолжаются.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, украинские Силы обороны уничтожают врага. На приграничных Сумщинах продолжаются бои.

"О ситуации в Сумской области, в районе Новенькое, о чем сообщают в медиа. Сейчас россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", — подчеркнул он.

Каваленко впоследствии добавил, что замысел россиян прогнозируем и понятен. Оккупанты пытаются "попробовать зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны".

Заметим, что, по данным карты DeepState, село Новенькое Юнаковской общины Сумской области находится "серой" зоне. Некоторые украинские ресурсы сообщили, что россияне перешли границу с Украиной области.

Сумская область. Карта DeepState.

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