Королевский чебурек с курицей: рецепт без использования муки

Иногда кулинария способна удивлять нас новыми решениями и сочетать привычные ингредиенты в неожиданных формах. Если вам кажется, что чебурек без муки невозможен, пора изменить представление о гастрономических шедеврах.

На странице yulia_bars.food рассказали о рецепте "лакшеры" чебурека из курицы — настоящего королевского угощения, сочетающего нежность мяса, сочность начинки и хрустящую корочку. Это блюдо не только невероятно вкусно, но и полезно, ведь оно содержит большое количество белка и не перегружено лишними углеводами.

Ингредиенты Куриный фарш 450 г Соль Перец Любимые специи Томатная паста 2 ст. л Помидор 1 шт. Твердый сыр или моцарелла 70-100 г Шпинат Оливки Панировочные сухари 70 г

Приготовление

В куриный фарш добавьте соль, любимые специи и тщательно перемешайте, чтобы вкус мяса стал насыщенным и гармоничным. Выложите фарш на пергаментную бумагу, накройте еще одним листом и раскатайте в овальную форму – это станет основой будущего чебурека. Половину полученного основания смажьте томатной пастой, которая придаст сочности и приятной кислинке. Далее выложите начинку слоями: сначала щедрая порция творога, затем мелко нарезанные кусочки помидора, листики шпината, еще немного творога и, по желанию, несколько оливок для изысканного вкуса. Осторожно накройте начинку второй половиной куриного основания, плотно прижимая края, чтобы чебурек хорошо держал форму. Посыпьте сверху панировочными сухарями для золотистой корочки, переверните и повторите этот шаг с другой стороны. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30 мин.

После выпечки вы получите невероятное блюдо: снаружи – хрустящая золотистая корочка, а внутри – нежная, сочная начинка, буквально тающая во рту.

Этот вариант чебурека станет идеальным решением для тех, кто следит за питанием, но не готов отказаться от любимых блюд. Он отлично подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Попробуйте этот необычный вариант чебурека и откройте для себя новый уровень кулинарного удовольствия. Приятного аппетита!

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