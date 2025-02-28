Какой погодой начнется весна в Украине: синоптик удивила прогнозом

1-2 марта территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Осадки будут перемещаться в течение субботы-воскресения от западных областей в восточном направлении. Только восточные области — без осадков, хотя и будет облачно", — написала она.

Температура воздуха ожидается ночью около нуля, на западе 0+4, в восточной части -2-9 градусов.

В дневные часы 1 и 2 марта теплой ожидается погода в западных областях, +2+7 градусов. Самая низкая температура будет на востоке: 1 марта –2-5 градусов, 2 марта 0-4 градуса.

На остальной территории в течение дня суббота-воскресенье +1+5 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 1 марта пройдет мокрый снег, 2 марта – облачно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться 1 марта в пределах +1+3 градуса, в воскресенье потеплеет до +3+5 градусов.

"На следующей неделе будет дальше теплеть, однако с ветром и осадками", — добавила синоптик.

Ранее синоптики сообщили о погоде в ближайшие дни. Больше об этом читайте в новости.

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