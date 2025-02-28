Якою погодою почнеться весна в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом

Вночі очікуються морози.
1-2 березня територію України перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Опади переміщуватимуться впродовж суботи-неділі від західних областей у східному напрямку. Лише східні області - без опадів, хоча й буде хмарно", - написала вона.
Температура повітря очікується вночі близько нуля, на заході 0+4 градуси, у східній частині -2-9 градусів.
У денні години 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях, +2+7 градусів. Найнижча температура буде на сході: 1 березня -2-5 градусів, 2 березня 0,-4 градуси.
На решті території протягом дня суботи-неділі +1+5 градусів.
Погода у Києві
У Києві 1 березня пройде мокрий сніг, 2 березня - хмарно. Температура повітря протягом дня коливатиметься 1 березня в межах +1+3 градусів, у неділю потеплішає до +3+5 градусів.
"На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами", - додала синоптикиня.
Раніше синоптики повідомили про погоду найближчими днями. Більше про це читайте у новині.
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