Якою погодою почнеться весна в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом

1-2 березня територію України перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Опади переміщуватимуться впродовж суботи-неділі від західних областей у східному напрямку. Лише східні області - без опадів, хоча й буде хмарно", - написала вона.

Температура повітря очікується вночі близько нуля, на заході 0+4 градуси, у східній частині -2-9 градусів.

У денні години 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях, +2+7 градусів. Найнижча температура буде на сході: 1 березня -2-5 градусів, 2 березня 0,-4 градуси.

На решті території протягом дня суботи-неділі +1+5 градусів.

Погода у Києві

У Києві 1 березня пройде мокрий сніг, 2 березня - хмарно. Температура повітря протягом дня коливатиметься 1 березня в межах +1+3 градусів, у неділю потеплішає до +3+5 градусів.

"На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами", - додала синоптикиня.

Раніше синоптики повідомили про погоду найближчими днями. Більше про це читайте у новині.

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