На ринках стрімко здорожчав популярний овоч

Ціни на моркву значно вищі, ніж торік у цю пору.

В українських магазинах і на ринках зросла вартість моркви. Зараз вона коштує 27-34 грн за кілограм. Ціна в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"На ринку України цього тижня відзначалася тенденція здорожчання моркви. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті цих коренеплодів", - наголошують фахівці.

Зазначається, що на здорожчання моркви впливає попит на овоч. Крім того, пропозиція на ринку якісних коренеплодів дещо обмежена, бо багато господарств воліє утримуватися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін.

Окрім того, аналітики наголошують, що вартість моркви в Україні в середньому в 3,6 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Втім, тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем.

Як повідомлялося, у лютому 2025-го в Україні ціни різко пішли вгору. Зокрема, це стосується низки овочів.

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