Що додати у фарш, щоб курячі котлети були соковитими, ніжними та пухкими

Досить часто котлети з курячого м’яса виходять сухими та занадто щільними. Однак професійні кухарі знають кілька секретів, які допоможуть вирішити цю проблему.
Розповідаємо, що додати до курячого фаршу, щоб котлети вийшли соковитими та пухкими.
Що додати в курячі котлети, щоб були ніжними, соковитими та пухкими
- Бекон. Зробіть класичний фарш для котлет із курячого філе. Кухарі рекомендують робити фарш власноруч, тоді котлети будуть значно смачнішими. Додайте цибулю, часник, прянощі, яйце і дрібно нарізаний бекон. Саме цей інгредієнт зробить котлети соковитими та ніжними.
- Сухарі. Курячі котлети можна не лише обвалювати в сухарях, а й додавати їх у фарш. Таким чином котлети будуть пухкими та соковитими, а також добре триматимуть форму під час смаження.
- Кабачки. Щоб курячі котлети були ніжними та соковитими, додайте у фарш натертий кабачок. Однак перед додаванням кабачкову масу треба відтиснути, щоб не було зайвого соку, інакше фарш стане рідким і погано формуватиметься.
- Броколі. Щоб приготувати соковиті котлети з броколі, куряче філе треба дрібно порубати ножем, додати яйце, сіль та інші спеції за смаком. Потім дрібно поріжте броколі, додайте у фарш і насипте ложку крохмалю, все ретельно перемішайте. Такі котлети вийдуть пухкими, ніжними та соковитими.
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