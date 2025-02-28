Потап признался, почему выступает без Каменских за границей и исполняет их общие песни

Рэпер и продюсер Потап прокомментировал свое творчество за границей и почему не появляется на концертах с супругой Настей Каменских.

Как признается шоумен, его дуэт из Каменских закончился уже много лет назад. Сейчас он гастролирует сам с бывшими хитами, которые он писал не только для дуэта Потап и Настя, но и других коллективов. И отметил, что вместе с тем презентует новый проект. К слову, несмотря на хейт украинцев его нового сценического амплуа Slavic Balagan, Потап убежден, что его "тепло восприняли" в Европе.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

"Мы с Настей закончили петь вместе более семи лет назад. Здесь в Таллине я в рамках тура с лучшими хитами. Это песни, которые я написал за 20 лет для разных проектов: Потап и Настя, "Время и Стекло", "Мозги" и к тому же я презентовал новый проект Slavic Balagan. Он, кстати, был очень тепло принят, и я понял, что он понравится не только эстонцам, но и всем жителям стран Балтии", – рассказал Потап в интервью эстонскому изданию limon.

Напомним, недавно рэпера Потапа в новом амплуа застали за развлечениями со "славянской кралей" на солнечном побережье.

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