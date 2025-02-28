Археологи відкопали давнє "Золоте місто" Єгипту (фото)

Тепер, після років розкопок, експерти відкрили нові деталі про це давнє загублене місто, що допоможе скласти повнішу картину його багатої історії.

Археологи завершили дослідження єгипетського "Загубленого золотого міста", яке пролежало під пісками цілих 3000 років.

Про це пише Mail Online.

Місто Атон, яке колись процвітало і слугувало важливим центром видобутку золота, було знайдено під Долиною Царів у Луксорі. Саме в цьому регіоні 2020 року знайшли гробницю Тутанхамона. Археологічні розкопки завершили цього тижня.

Дослідники натрапили на залишки житлових кварталів, майстерень, адміністративних будівель, релігійних храмів і лазень.

Серед знайдених артефактів були предмети, що датуються пізнішими історичними періодами, зокрема римською епохою (30 р. до н.е. – 639 р. н.е.) та ісламським періодом (642 – 1517 рр. н.е.).

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Це свідчить про те, що Атон залишався населеним протягом століть, забезпечуючи різні єгипетські династії золотом, яке використовували для оздоблення палаців, гробниць і навіть тіл.

Серед численних знахідок було виявлено 628 фрагментів кераміки та каменю з написами ієрогліфами, демотичним письмом і грецькою мовою.

На думку дослідників, ці написи підтверджують, що Атон був багатонаціональним і багатомовним містом, що відображало культурне розмаїття його жителів.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту оголосило про завершення проєкту 25 лютого, назвавши це "важливим кроком у збереженні давньоєгипетської спадщини видобутку золота та її доступності для науковців і громадськості".

Египетське "Загублене золоте місто" / Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Египетське "Загублене золоте місто" / Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Історія Атону

Атон датується часами правління Аменхотепа III – одного з наймогутніших фараонів Єгипту, який керував країною протягом 1391 – 1353 рр. до н.е.

Місто, назване на честь єгипетського бога сонця, було засноване між 1386 і 1353 рр. до н.е. Протягом багатьох років воно слугувало головним адміністративним та промисловим центром Єгипту, переживши кілька правителів.

Проте через кілька років після початку правління Ехнатона (батька Тутанхамона) у 1350-х рр. до н.е. місто було покинуте, а столицю Єгипту перенесли до міста Амарна, що розташоване за 400 км від Атону.

Відкриття проєкту

Знахідки, зроблені під час розкопок, проливають нове світло на давню гірничу промисловість Єгипту та повсякденне життя робітників, які мешкали в цьому регіоні.

Дослідники розкопали надзвичайно добре збережене шахтарське поселення, зокрема з унікальними майстернями для видобутку золота з кварцових жил. У залишках цих майстерень виявили докази складного багатоступеневого процесу очищення золота, який передбачав подрібнення кварцу, фільтрацію осаду у спеціальних басейнах і виплавлення руди у глиняних печах для отримання чистого золота.

Написи, які ще належить розшифрувати, можуть пролити світло на економіку, управління та культуру "Загубленого золотого міста".

Египетське "Загублене золоте місто" / Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Інші важливі артефакти

Археологи також виявили бронзові монети Птолемеїв – останньої та найдовшої династії Стародавнього Єгипту, що правила від 305 до 30 р. до н.е.

Окрім того, було знайдено п’ять столів жертвопринесень – кам’яних плит, на які клали їжу та напої як дари богам або духам померлих.

Серед інших знахідок – теракотові фігурки людей і тварин, кам’яні скульптури божеств, керамічний посуд для зберігання парфумів, ліків та пахощів, а також прикраси з коштовного каміння та морських черепашок.

Ці відкриття стали результатом багаторічних досліджень, які тривали від моменту виявлення міста Атон п’ять років тому.

Египетське "Загублене золоте місто" / Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Як було знайдено місто?

Археологи виявили "Загублене золоте місто" під час розкопок на західному березі Луксору біля Долини Царів, приблизно за 500 км на південь від Каїра.

Вони шукали заупокійний храм Тутанхамона, а цей регіон був обраний для дослідження, оскільки саме тут раніше знайшли храми інших фараонів — Хоремхеба та Ая.

Але "вже за кілька тижнів, на велике здивування команди, у всіх напрямках почали з’являтися утворення з глиняних цеглин. Що вони виявили, було великим містом у хорошому стані збереження, з майже повністю збереженими стінами та кімнатами, заповненими предметами повсякденного життя", – заявив провідний дослідник Захі Хавасс, археолог і колишній міністр туризму та старожитностей Єгипту.

Протягом багатьох років багато міжнародних археологічних експедицій шукали це місто, але не змогли його знайти, зазначив Хавасс.

Тепер, після років розкопок, експерти відкрили нові деталі про це давнє загублене місто, що допоможе скласти повнішу картину його багатої історії.

Нагадаємо, у Єгипті було знайдено справжню гробницю Тутмоса II – легендарного фараона.