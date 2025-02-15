Як пахнуть давньоєгипетські мумії: вчені провели унікальне дослідження

Аромати відігравали важливу роль у процесі муміфікації для стародавніх єгиптян, адже приємні запахи асоціювалися з божественністю та чистотою, тоді як неприємні вважалися ознакою тління та розкладання тіла.

Давньоєгипетські мумії, які тисячі років тому ретельно готували до подорожі у потойбічний світ за допомогою ароматичних масел і воску, навіть сьогодні мають характерний запах. Вчені провели дослідження, щоб з’ясувати, як саме пахнуть муміфіковані тіла, і отримали несподівані результати.

Про це пише Daily Mail.

Попри домінування деревних, пряних і солодкуватих нот, у їхньому запаху присутні й менш приємні відтінки — сиру, рвоти та сечі.

Як проходило дослідження?

Група дослідників із Лондонського університетського коледжу та Люблянського університету вирішила вивчити запахи мумій, які зберігаються у Єгипетському музеї в Каїрі. Для цього вони відібрали зразки з дев’яти муміфікованих тіл, датованих періодом між 1500 р. до н.е. та 1800 р. н.е.

Експерти застосували інноваційні хімічні методи для виділення сполук, що утворюються під час нагрівання мумій. Після цього чотири спеціально навчені “нюхачі” описували окремі компоненти їхнього аромату.

Які запахи вдалося ідентифікувати?

За даними дослідження, основними нотами були:

Сосна, апельсинова цедра, вишня, герань – наслідок використання ароматичних масел і смол.

Ваніль і гіркий мигдаль – продукти розпаду деревини трун.

Легкий запах пахощів та трав – від рослин, які застосовувалися для збереження тіл.

Водночас серед неприємних ароматів вчені зафіксували запах сиру, блювання та сечі – вони з’явилися через розклад органічних сполук, що використовувалися у процесі муміфікації.

Чому мумії все ще зберігають свій запах?

За словами керівниці дослідження професорки Матії Стрліч, з часом початкові матеріали для муміфікації зазнали змін, але їхній аромат зберігся. Ба більше, додалися хімічні речовини від засобів консервації та пестицидів, якими обробляли труни для захисту від комах.

Цікаво, що мумії високопоставлених осіб зберігають свої аромати довше. Одна з досліджуваних мумій мала труну з золотою маскою, що свідчить про її елітний статус, а її запах досі містив характерні ноти бальзамувальних матеріалів.

Що означає це відкриття?

За словами вчених, це перше систематичне дослідження запахів мумій, яке допоможе музеям створювати “нюхові ландшафти” для відвідувачів, аби вони могли краще відчути історичну атмосферу.

Співавтор дослідження, директор Єгипетського музею в Каїрі Алі Абдельхалім, зазначив, що методи муміфікації змінювалися залежно від епохи, місця та соціального статусу померлого. Аромати відігравали важливу роль у процесі муміфікації для стародавніх єгиптян, адже приємні запахи асоціювалися з божественністю та чистотою, тоді як неприємні вважалися ознакою тління та розкладання тіла.