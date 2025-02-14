Українцям вихідними слід приготуватися до різкої зміни погоди

Від 15-16 лютого в Україні знову очікується похолодання, відновляться морози, попередила синоптикиня Наталка Діденко.
В Україні – атмосферний фронт. Тож вихідними слід приготуватися до різкої зміни погоди.
Про це попередила синоптикиня Наталка Дінеко у соцмережах.
"Сьогодні, 14 лютого, він (атмосферний фронт – ред.) принесе сніг на захід та північ України, ближче до ночі прийде і в центральну частину, а завтра, 15-го лютого, сніг та мокрий сніг очікується у центральних областях, у східній частині України та на півдні", – зазначила Діденко та оприлюднила мапу.
Незначне потепління та опади
Північ та захід у суботу опиняться вже в тилу цього атмосферного фронту.
У суботу, 15 лютого, мокрий сніг може об'єднуватися із дощем на півдні та південному сході України через потепління.
Опади 15-го лютого подекуди очікуються сильними, на дорогах центру, сходу та півдня ймовірне ускладнення ситуації, місцями налипання мокрого снігу, видимість погіршиться.
Через те, що після снігу, мокрого снігу і навіть дощу після сьогоднішнього потепління вдень 15-го лютого почне затікати з півночі холодне повітря, на дорогах з'явиться небезпечна ожеледиця!
Водії, будьте особливо уважними в суботу-неділю.
Рвучкий вітер і похолодання
До різкої зміни погоди приєднається рвучкий північно-західний вітер!
Із 15-16 лютого в Україні знову очікується похолодання, тобто, відновляться морози.
Яка погода у Києві
У Києві 15-го лютого без опадів, 16-го лютого – невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця!
Температура повітря 15 лютого вночі та вдень -4-6 градусів, у ніч на неділю вже -10 градусів, вдень 16-го лютого близько 5 градусів морозу.
Коли чекати на потепління
Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, потепління очікується, орієнтовно, від 24 лютого.
Нагадаємо, у Києві зафіксували сильне забруднення повітря.