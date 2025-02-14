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Українцям вихідними слід приготуватися до різкої зміни погоди

Українцям вихідними слід приготуватися до різкої зміни погоди

На Україну сунуть сніги та морози / Колаж ТСН.ua

Від 15-16 лютого в Україні знову очікується похолодання, відновляться морози, попередила синоптикиня Наталка Діденко.

В Україні – атмосферний фронт. Тож вихідними слід приготуватися до різкої зміни погоди.

Про це попередила синоптикиня Наталка Дінеко у соцмережах. 

"Сьогодні, 14 лютого, він (атмосферний фронт – ред.) принесе сніг на захід та північ України, ближче до ночі прийде і в центральну частину, а завтра, 15-го лютого, сніг та мокрий сніг очікується у центральних областях, у східній частині України та на півдні", – зазначила Діденко та оприлюднила мапу

В Україні - атмосферний фронт / © Наталія Діденко / Facebook
В Україні - атмосферний фронт / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Незначне потепління та опади

Північ та захід у суботу опиняться вже в тилу цього атмосферного фронту.

У суботу, 15 лютого, мокрий сніг може об'єднуватися із дощем на півдні та південному сході України через потепління.

Опади 15-го лютого подекуди очікуються сильними, на дорогах центру, сходу та півдня ймовірне ускладнення ситуації, місцями налипання мокрого снігу, видимість погіршиться.

Через те, що після снігу, мокрого снігу і навіть дощу після сьогоднішнього потепління вдень 15-го лютого почне затікати з півночі холодне повітря, на дорогах з'явиться небезпечна ожеледиця!

Водії, будьте особливо уважними в суботу-неділю.

Рвучкий вітер і похолодання

Вихідними в Україні знову очікується похолодання / Колаж ТСН.ua / ©
Вихідними в Україні знову очікується похолодання / Колаж ТСН.ua

До різкої зміни погоди приєднається рвучкий північно-західний вітер!

Із 15-16 лютого в Україні знову очікується похолодання, тобто, відновляться морози.

Яка погода у Києві

У Києві 15-го лютого без опадів, 16-го лютого – невеликий сніг. 

На дорогах ожеледиця!

Температура повітря 15 лютого вночі та вдень -4-6 градусів, у ніч на неділю вже -10 градусів, вдень 16-го лютого близько 5 градусів морозу.

Коли чекати на потепління

Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, потепління очікується, орієнтовно, від 24 лютого.

Нагадаємо, у Києві зафіксували сильне забруднення повітря.

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