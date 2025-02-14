Украинцам на выходных стоит приготовиться к резкой смене погоды

С 15-16 февраля в Украине снова ожидается похолодание, возобновятся морозы, предупредила синоптик Наталья Диденко.
В Украине – атмосферный фронт. Поэтому в выходные следует приготовиться к резкому изменению погоды.
Об этом предупредила синоптика Наталья Динеко в соцсетях.
"Сегодня, 14 февраля, он (атмосферный фронт – ред.) принесет снег на запад и север Украины, ближе к ночи придет и в центральную часть, а завтра, 15 февраля, снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге", – отметила Диденко и обнародовала карту.
Небольшое потепление и осадки
Север и закат в субботу окажутся уже в тылу этого атмосферного фронта.
В субботу, 15 февраля, мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке Украины из-за потепления.
Осадки 15 февраля кое-где ожидаются сильными, на дорогах центра, востока и юга вероятно усложнение ситуации, местами налипание мокрого снега, видимость ухудшится.
Из-за того, что после снега, мокрого снега и даже дождя после сегодняшнего потепления днем 15 февраля начнет затекать с севера холодный воздух, на дорогах появится опасная гололедица!
Водители, будьте особенно внимательны в субботу-воскресенье.
Порывистый ветер и похолодание
К резкому изменению погоды присоединится порывистый северо-западный ветер!
С 15-16 февраля в Украине снова ожидается похолодание, то есть возобновятся морозы.
Какая погода в Киеве
В Киеве 15 февраля без осадков, 16 февраля — небольшой снег.
На дорогах гололедица!
Температура воздуха 15 февраля ночью и днем -4-6 градусов, в ночь на воскресенье уже -10 градусов, днем 16 февраля около 5 градусов мороза.
Когда ждать потепления
Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается ориентировочно с 24 февраля.
Напомним, в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха.