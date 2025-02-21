В какие города Украины может приехать войско из Европы: названы варианты

Полтава, Днепр и Кривой Рог – это те украинские города, где теоретически могут разместить европейских миротворцев, если такое решение будет принято и согласовано. Об этом на днях сообщило британское издание The Telegraph, ссылаясь на детали мирного плана якобы от правительства Британии. Не исключено, что, например, Полтава может рассматриваться как граничащий с Харьковщиной регион.

По неофициальным данным, в Украину может быть направлено около 30 тысяч миротворцев, которые будут не вблизи поля боя, а в этих городах, а также на атомных станциях, в портах. Также сообщается, что миссией миротворцев может стать технический мониторинг с помощью БПЛА и самолетов.

По данным СМИ, миротворческая миссия будет иметь возможность защищаться от воздушных атак России, имея на вооружении истребители и ракеты.

В то же время некоторые военные эксперты отмечают, что размещение миротворцев в Украине сейчас вообще маловероятно.

"Это маловероятно. Присутствие миротворцев будет рассматриваться, когда в повестке дня будет стоять прекращение огня. Без этого, без гарантий, никто военнослужащих не даст. Что касается места расположения миротворцев, то единственные резонные места — это граница с Россией и линия фронта", — коротко отвечает военный аналитик Олег Жданов.

По его словам, миротворческий контингент на линии фронта уместно размещать в нейтральной зоне.

Ранее сообщалось о том, что премьер Британии заявил о готовности направить войска в Украину.

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