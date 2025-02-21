В які міста України може приїхати військо з Європи: названо варіанти

Полтава, Дніпро та Кривий Ріг — це ті українські міста, де теоретично можуть розмістити європейських миротворців, якщо таке рішення буде прийнято та узгоджене. Про це днями повідомило британське видання The Telegraph, посилаючись на деталі мирного плану начебто від уряду Британії. Не виключено, що, наприклад, Полтава може розглядатись як регіон, який межує з Харківщиною.

За неофіційними даними, в Україну можуть бути направлені близько 30 тисяч миротворців, які будуть не поблизу поля боя, а в цих містах, а також на атомних станціях, в портах. Також повідомляється, що місією миротворців може стати технічний моніторинг за допомогою БПЛА та літаків.

За даними ЗМІ, миротворча місія буде мати можливість захищатись від повітряних атак Росії, маючи на озброєнні винищувачі та ракети.

В той же час окремі військові експерти зазначають, що розміщення миротворців в Україні зараз взагалі малоймовірне.

"Це малоймовірно. Присутність миротворців буде розглядатись, коли на порядку денному буде стояти припинення вогню. Без цього, без гарантій, ніхто військовослужбовців не дасть. Стосовно місця розташування миротворців, то єдині резонні місця – це кордон з Росією та лінія фронту", — коротко відповідає військовий аналітик Олег Жданов.

За його словами, миротворчий контингент на лінії фронту доречно розташовувати в нейтральній зоні.

Раніше повідомлялось про те, що премʼєр Британії заявив про готовність направити війська до України.

Читайте також: