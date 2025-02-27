Стармер четко сказал, кто агрессор и на чьей стороне история

Кир Стармер заявил, что не может быть награды для агрессора.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Соединенное Королевство готово увеличить расходы на оборону до величайших со времен холодной войны, ведь кремлевского главу Владимира Путина необходимо остановить, чтобы "он не возвращался".

Об этом шла речь во время брифинга Стармера и президента США Дональда Трампа в Белом доме 27 февраля.

"Есть известное британское изречение со времен Второй мировой войны: "Мы должны выиграть мир". Именно это мы должны сделать сейчас. Потому что не может быть мира, который наградит агрессора, или такие режимы, как иранский. История должна быть на стороне жертвы, а не на стороне агрессора. Сейчас очень высокие ставки и мы готовы работать вместе", – сказал премьер-министр.

Он сообщил, что обсуждал с европейскими лидерами и Трампом план достижения справедливого и жесткого мира.

"Который будет справедливым и жестким для того, чтобы остановить Путина, чтобы он не возвращался. Мы говорили с европейскими лидерами об этом и Соединенное Королевство готово поддерживать это соглашение, работать с нашими союзниками, ведь это единственный путь для достижения долгосрочного мира", – сказал премьер-министр.

Стармер обратился к Трампу и подтвердил, что у Европа должна делать больше для этого.

"Господин президент, вы также правы, что Европа должна делать больше. Я скажу вам сейчас одно: мы видим эти растущие риски... На этой неделе я сказал, что мы готовы понести большее бремя ответственности. Мы готовы больше тратить и увеличить расходы на оборону — сделать их самыми большими со времен холодной войны", — сказал Стармер.

Напомним, Великобритания готова поддержать соглашение о сотрудничестве Украины с союзниками, о чем заявил британский премьер Кит Стармер в Вашингтоне, а именно "зайти на украинскую землю и поднять самолеты в воздух для заключения мирного соглашения".

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