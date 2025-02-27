Стармер чітко сказав, хто агресор та на чиєму боці історія

Кір Стармер заявив, що не може бути нагороди для агресора.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Сполучене Королівство готове збільшити витрати на оборону до найбільших від часів холодної війни, адже кремлівського очільника Володимира Путіна необхідно зупинити, щоби "він не повертався".

Про це йшлося під час брифінгу Стармера і президента США Дональда Трампа у Білому домі 27 лютого.

"Є відомий британський вислів від часів Другої світової війни: "Ми повинні виграти мир". Саме це ми маємо зробити зараз. Тому що не може бути миру, який нагородить агресора, чи такі режими, як іранський. Історія повинна бути на боці жертви, а не на боці агресора. Зараз дуже високі ставки і ми готові працювати разом, щоби досягти хорошої угоди", – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Він повідомив, що обговорював із європейськими лідерами та Трампом план із досягнення справедливого і жорсткого миру.

"Який буде справедливим і жорстким для того, щоби зупинити Путіна, щоб він не повертався. Ми говорили з європейськими лідерами про це і Сполучене Королівство готове підтримувати цю угоду, працювати із нашими союзниками, адже це єдиний шлях для досягнення довготривалого миру", – сказав прем'єр-міністр.

Стармер звернувся до Трампа і підтвердив, що Європа має роботи більше для цього.

"Пане президенте, ви також праві, що Європа має роботи більше. Я скажу вам зараз одне: ми бачимо ці зростаючі ризики... Цього тижня я сказав, що ми готові понести більший тягар відповідальності. Ми готові більше витрачати і збільшити витрати на оборону – зробити їх найбільшими від часів холодної війни", – сказав Стармер.

Нагадаємо, Велика Британія готова підтримати угоду щодо співпраці України з союзниками, про що заявив британський прем'єр Кіт Стармер у Вашингтоні, а саме "зайти на українську землю і підняти літаки в повітря для укладення мирної угоди".

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