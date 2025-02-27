Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України

Американський президент вкотре заявив, що цієї війни “не мало би статися”.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що під час повномасштабної війни, яку розв’язала Російська Федерація проти України, за три роки загинуло майже мільйон людей.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

“За три роки цього жахливого конфлікту майже мільйон українців та росіян було безглуздо вбито, але насправді, я думаю, число набагато більше”, - наголосив Трамп.

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Він також додав, що під час бойових дій в Україні було знищено “незліченну кількість шкіл, будівель та чудових церков”.

При цьому Дональд Трамп вкотре заявив, що цієї війни “не мало би статися”, і запевнив, що його телефонні розмови з Путіним та Зеленським були “дуже успішними”. Також він повідомив про кілька своїх розмов з генеральним секретарем НАТО.

“Ми працюємо над тим, щоб привести до кінця цю війну”, - сказав президент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомляв, що протягом повномасштабної війни агресорка Росія втратила понад мільйон військових, а Україна нібито зі свого боку – 700 тисяч.

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