Дуда дал совет Зеленскому после его спора с Трампом в Белом доме

Президент Польши заявил, что его страна и другие союзники должны продолжать поддерживать Украину.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому после спора в Белом доме следует возвращаться за стол переговоров с Дональдом Трампом.

Об этом он сказал журналистам в аэропорту перед отлетом на встречу с польской общиной США, передает издание Wirtualna Polska.

"Владимир Зеленский должен вернуться за этот стол [переговоров], он должен спокойно сидеть за этим столом и, сохраняя спокойствие, договариваться о решении, которое сделает Украину безопасной", — заявил Дуда.

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Польский президент утверждает, что на прошлой неделе в разговоре с украинским коллегой посоветовал ему вести с Трампом "спокойные, конструктивные переговоры".

"Это своего рода торг, потому что президент Дональд Трамп всю свою профессиональную жизнь провел как крупный бизнесмен", — сказал он, добавив, что в разговоре с президентом США нужно искать понимания и совместного решения, исходя из американского принципа, предусматривающего создание таких условий, чтобы обе стороны выиграли.

Дуда подчеркнул, что Польша и другие союзники Украины должны продолжать поддерживать Киев. Он отметил, что мир в Украине должен быть достигнут так, чтобы "Россия больше ни на кого не нападала".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот проявляет неуважение к США.

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