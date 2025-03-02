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Потери России на 2 марта: Генштаб обновил данные

Потери России на 2 марта: Генштаб обновил данные

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на 2 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 876 720 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1110 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 876 720 (+1110) человек
  • танков ‒ 10241 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 21274 (+25)
  • артиллерийских систем – 23959 (+51)
  • РСЗО – 1306 (+2)
  • средства ПВО ‒ 1091 (+3)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27594 (+192)
  • крылатые ракеты ‒ 3085
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39218 (+117)
  • специальная техника ‒ 3768 (+5)

Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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