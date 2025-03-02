Потери России на 2 марта: Генштаб обновил данные

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику.
По состоянию на 2 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 876 720 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1110 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 876 720 (+1110) человек
- танков ‒ 10241 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 21274 (+25)
- артиллерийских систем – 23959 (+51)
- РСЗО – 1306 (+2)
- средства ПВО ‒ 1091 (+3)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27594 (+192)
- крылатые ракеты ‒ 3085
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 39218 (+117)
- специальная техника ‒ 3768 (+5)
Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.
Читайте также: