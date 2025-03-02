Потери России на 2 марта: Генштаб обновил данные

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на 2 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 876 720 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1110 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 876 720 (+1110) человек

танков ‒ 10241 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 21274 (+25)

артиллерийских систем – 23959 (+51)

РСЗО – 1306 (+2)

средства ПВО ‒ 1091 (+3)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27594 (+192)

крылатые ракеты ‒ 3085

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 39218 (+117)

специальная техника ‒ 3768 (+5)

Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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