Втрати Росії станом на 2 березня: Генштаб оновив дані

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.
Станом на 2 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 876 720 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1110 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 876 720 (+1110) осіб
- танків ‒ 10241 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25)
- артилерійських систем – 23959 (+51)
- РСЗВ – 1306 (+2)
- засоби ППО ‒ 1091 (+3)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192)
- крилаті ракети ‒ 3085
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117)
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)
Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.
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