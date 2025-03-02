Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії станом на 2 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 2 березня: Генштаб оновив дані

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 2 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 876 720 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1110 загарбників. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 876 720 (+1110) осіб 
  • танків ‒ 10241 (+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21274 (+25) 
  • артилерійських систем  – 23959 (+51) 
  • РСЗВ – 1306 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 1091 (+3) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192)
  • крилаті ракети ‒ 3085 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) 
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація