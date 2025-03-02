Втрати Росії станом на 2 березня: Генштаб оновив дані

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 2 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 876 720 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1110 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 876 720 (+1110) осіб

танків ‒ 10241 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25)

артилерійських систем – 23959 (+51)

РСЗВ – 1306 (+2)

засоби ППО ‒ 1091 (+3)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192)

крилаті ракети ‒ 3085

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117)

спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

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