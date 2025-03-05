Таропрогноз на март 2025: что нам карты предвещают

Таро состоит из 78 карт, разделенных на Старшие и Младшие Арканы, каждый из которых имеет глубокий символический смысл.

Карты Таро появились еще в Средневековье, но с тех пор есть немало поклонников, ведь это достаточно точное, с точки зрения эзотерики, средство для предсказания вероятного будущего. А около ста лет назад к Таро вернулась былая слава, и с тех пор интерес к картам не утихает. Ежегодно специалисты выпускают немало бревен этих карт, которые базируются на двух школах – французской и английской.

А, для того чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на март 2025 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта марта 2025 года "Семерка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам карт Таро, похожим на привычную нам бревно, рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Однако она может указывать на то, что вы не хотите сдвинуться с места по принципу и хотите опираться только на собственные силы. В отношениях вам могут бросить вызов, но вам нужно научиться с уверенностью говорить "Нет!". Не поддавайтесь своему желанию к уничтожению. А иногда тщательнее защищайте свои позиции. Будьте решительны в сложных ситуациях, устойчивыми перед ранящими ваше сердце, но и не ввязывайтесь в борьбу без смысла.

Проявляйте агрессию там, где это уместно. Глухая защита тоже иногда может помочь. Вам нужно крепко стоять на ногах и защищать свои права и мысли. Сейчас не следует идти на компромисс.

Учтите, что часто наши враги находятся внутри нас. Это наши внутренние демоны, мешающие нам двигаться своим путем. Это страхи и сомнения, пожирающие нас и делающие нас слабыми и уязвимыми. Станьте на герц с ними, преодолеть их поможет внутренняя честность. А иногда придется сражаться с собственной совестью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта марта 2025 года "Туз мечей"

Эта карта относится к масти мечей, которые связаны со стихией воздуха и олицетворяют острый ум, испытание и борьбу. Туз является апофеозом определенной масти.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов" — это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта марта 2025 "Шестерка пентаклей"

"Шестерка пентаклей" тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Шестерка пентаклей" представляет массу пентаклей или дисков, которая символизирует средства и финансы и умение обращаться с ними.

Эта карта говорит о том, что нужно быть щедрыми с людьми и люди будут щедры к вам. В ваших финансовых устремлениях придайте решимости. Помните о том, чтобы что-то получить – нужно чем-то пожертвовать. Сейчас пора преодолеть определенные иллюзии и комплексы. Работайте над пониманием справедливости в вашей жизни.

Также прислушивайтесь к вашим жизненным учителям. Больше участвуйте в каких-либо общих проектах.

Приходит время разобраться с долгами в новом году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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