Таропрогноз на березень 2025: що нам карти віщують

Таро складається з 78 карт, поділених на Старші та Молодші Аркани, кожен із яких має глибокий символічний зміст.

Карти Таро з'явилися ще у Середньовіччі, але відтоді мають чимало прихильників, адже це досить точний, з погляду езотерики, засіб для передбачення ймовірного майбутнього. А близько ста років тому до Таро повернулася колишня слава, і відтоді інтерес до карт не вщухає. Щороку спеціалісти випускають чимало колод цих карт, які базуються на двох школах - французькій та англійській.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на березень 2025 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта березня 2025 року "Сімка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта березня 2025 "Туз мечів"

Ця карта належить до масті мечів, які пов'язані зі стихією повітря та уособлюють гострий розум, випробування та боротьбу. Туз є апофеозом певної масті.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона говорить, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта березня 2025 "Шістка пентаклів"

"Шістка пентаклів" теж належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Шістка пентаклів" представляє масть пентаклів або дисків, яка символізує кошти та фінанси й вміння з ними поводитися.

Ця карта каже про те, що слід бути щедрими з людьми та люди будуть щедрими до вас. У ваших фінансових прагненнях додайте рішучості. Пам'ятайте про те, щоб щось отримати — треба чимось пожертвувати. Зараз прийшов час подолати певні ілюзії та комплекси. Працюйте над розумінням справедливості у вашому житті.

Також дослухайтеся до ваших життєвих вчителів. Більше беріть участь у якихось спільних проєктах.

Настає час розібратися з боргами у новому році.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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