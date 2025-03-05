Таропрогноз на 3-9 березня 2025: що нам карти віщують

Карти Таро — це інструмент для самопізнання, роздумів і отримання підказок про майбутні події, заснований на символіці та архетипах.

Карти Таро протягом сотень років використовують як інструмент для ворожіння. Та лише у XX столітті їх почали використовувати психологи як метафоричні карти. Карти Таро можуть розповісти не лише про ймовірне майбутнє, а й про наші страхи, бажання, мрії, виклики та проблеми тощо.

Дізнайтеся, що очікує вас протягом 3-9 березня року за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "П'ятірка кубків"

Ця карта свідчить про втрати, розчарування, змішані почуття, жаль. Також вона оповідає про розбите серце, жаль про втрачені можливості, прийняття того, що відбувається, емоційний супротив змінам, бажання змінити минуле, внутрішні виклики, допомогу друзів у горі.

Можливо, нині ви втратили те, за що не трималися дуже сильно. Ця карта може здатися негативною, але й є й позитивний бік, - ви позбулися чогось непотрібного. Ця карта являє собою проєкцію наших страхів і сумнівів з приводу того запитання, яке нас зараз турбує. Карта свідчить про звільнення від прив'язаностей. Проте не бійтеся загубити одну річ, щоб її замінила інша. Ви можете загубити і ключі від дому, а можете - і мрії, можливості або стосунки з кимось. Але не турбуйтеся: перед вами відкриються нові можливості та погляди на речі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

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Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Туз пентаклей"

Ця карта свідчить про нагороди, процвітання, родючість та реалізм. Також вона описує практичні досягнення, відчутні результати, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя, занурення у реальний світ. Ця карта підказу вам, що незабаром ви доможетеся успіху і отримаєте користь для себе зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно будувати надійні плани і ретельно продумувати всі деталі.

Сфокусуйтеся на результатах і використайте свої практичні знання та вміння для себе та свого майбутнього. Ця карта говорить про нові починання, тільки дуже приземлені, практичні та доступні. Почніть діяти уже зараз, щоб потім досягнути результатів.

Засоби для реалізації проєкту теж з'являться. Прийміть це та насолоджуйтеся добробутом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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