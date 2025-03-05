Припинення підтримки США: що чекає на Україну на лінії фронту — військовий дав відповідь

Ліам Коллінз пояснив, чому ЗСУ так залежні від постачань зброї США та що буде критично важливим у разі її припинення.

Припинення допомоги США може значно змінити ситуацію на лінії фронту України.

Таку думку висловив доктор Ліам Коллінз – старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу, який прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні в коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк.

"Ефект на лінії фронту буде значним. Українці завжди демонстрували, що мають волю, але вони воюють проти армії, яку багато хто оцінює як другу чи третю за потужністю у світі, тому їм абсолютно потрібна оборонна підтримка, бо вони не можуть виробляти так багато всередині країни", - розповів він.

За його словами, США постачають українцям зброю та боєприпаси широкого спектра, включаючи гелікоптери, безпілотні літальні комплекси, протитанкові системи Javelin, бронетранспортери, танки, HIMARS, сотні тисяч мінометних і артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони Patriot і переносні системи протиповітряної оборони.

"Справа не стільки в тому, що будь-яка окрема система чи зброя є критично важливою — військовим завжди доводиться мати справу з недоліками в одній сфері, компенсуючи іншу, — але в сукупності це значно менше, оскільки їм (ЗСУ - Ред.) не вистачатиме майже всього", - додав він.

Коллінз вважає, що позиція США щодо припинення допомоги Україні може бути тимчасовим кроком Трампа.

"Однак, невідомо, чи це довгострокова позиція США, чи це просто торг Трампа — змусити Україну укласти угоду про припинення вогню, якої вона не хоче, та/або змусити європейські країни збільшити свою підтримку України. Європа має величезний потенціал, тому європейські країни могли б компенсувати деяку, але не всю, нестачу, якщо вони захочуть", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лінії фронту в Україні не загрожує неминучий колапс через призупинення військової допомоги від США, але наслідки паузи з часом ставатимуть гострішими.

Також ми писали про те, що після того, як США оголосили про призупинення допомоги, президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та іншим чиновникам отримати точну інформацію про військові постачання.