Офіційно: США призупинили постачання зброї та розвідданих Україні

У ЦРУ кажуть, що очікують скасування паузи і роботи з Україною в напрямку миру після листа Зеленського до Трампа.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних до України.

Про це повідомив кореспондент Fox News Едвард Лоуренс.

"США призупинили постачання зброї та розвідданих до України у зв'язку із зустріччю в Овальному кабінеті. Реткліфф сказав, що з нетерпінням чекає на скасування паузи і роботи з Україною в напрямку миру після листа президенту (Дональду Трампу – ред.)", – йдеться у заяві журналіста.

У Fox News запитали у Реткліффа, чи відповідають дійсності заяви про припинення військової допомоги. Він непрямо це підтвердив, посилаючись на "паузу на військовому фронті, на фронті розвідки, щоб притягнути всіх до відповідальності за забезпечення миру в усьому світі".

Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський звернувся у Мережі до президента США Дональда Трампа з заявою про те, що ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Зеленський написав, що "ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".

Президент США схвально відгукнувся про це звернення.