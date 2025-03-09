Враг атаковал Черкасщину дронами: ОВА о последствиях

Очередная ночь, когда защитники защищали общества от угроз из воздуха.

Ночью 9 марта в пределах Черкасской области было уничтожено 9 российских БПЛА. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Обращений по поводу повреждения имущества населения пока тоже нет", — акцентировал он.

В ОВА констатировали, что от враждебной агрессии пострадало одно из предприятий.

"Спасатели оперативно выполнили нужный комплекс мер по ликвидации последствий. Угрозов для жизни или здоровья жителей нет", — подчеркнул Табурец.

Ситуация на постоянном мониторинге.

Напомним, в ночь на 9 марта противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым. Сбиты 73 вражеских БпЛА.

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