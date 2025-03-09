Ночная атака по Украине: сколько беспилотников сбили Силы ПВО

В ночь на 9 марта противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым. Сбиты 73 вражеских БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", — говорится в отчете ПС.

Добавляется, что 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Без отрицательных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Полтавщина, Черкасщина, Сумщина и Запорожье.

Напомним, Украину в ночь на 9 марта атаковали вражеские беспилотники типа Shahed.

Читайте также: