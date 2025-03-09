От холода до тепла – и обратно: прогноз погоды в Украине на март

Выходные радуют украинцев приятной погодой – теплом и солнцем.

Надолго ли задержится такая погода – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

В воскресенье, 9 марта, за счет влияния антициклона с северо-востока, в Украине по-прежнему ожидается сухая погода без осадков и с малооблачным небом. Ветер предполагается восточный/юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +11…+16 °С, в северных и восточных областях +6…+11 °С.

Cиноптик Наталья Птуха в комментарии для РБК- Украина сообщила, что 9-10 марта температура воздуха будет составлять 10-16 градусов выше нуля.

На Закарпатье и Прикарпатье приземный слой воздуха может иногда прогреться даже до +20 градусов.

Ночная температура, по ее словам, остается более стабильной – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Холоднее всего в Украине в течение воскресенья 9 марта будет в Карпатах. Местами даже может быть от 1 до 6 градусов мороза.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что на левобережье, а также на крайнем востоке страны прохладная погода задержится еще на некоторое время. И все же, тенденция повышения температуры вырисовывается во всех регионах страны, а средняя температура в марте ожидается на 1 – 2 °С выше нормы, в Приазовье, Крыму и местами в восточных областях близко к норме.

В течение всего месяца ожидается значительное количество солнечных дней, но по ночам будет морозно. Поскольку в атмосферной циркуляции будет преобладать поле высокого давления, то количество осадков по всей Украине может быть незначительным, в среднем на 10 – 30% ниже климатической нормы. Особенно это касается восточных, центральных и северных областей. Здесь могут появиться первые признаки засухи, имеющей все шансы на дальнейшее развитие, с учетом того, что в предыдущие месяцы увлажнение также было на довольно низком уровне.

По данным синоптиков, в первой половине марта прогнозируется поступление воздушных масс с юго-запада на фоне выступления Азорского антициклона, который начинает развиваться.

Но время от времени, с севера и северо-запада Европы возможны кратковременные заливы холода, которые будут носить эпизодический характер. Поэтому в среднем за месяц температура воздуха в Европе ожидается на 1 – 3 °С выше нормы, в северо-восточной части региона – на 4 – 7 °С выше средних многолетних показателей.

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