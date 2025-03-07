Март радует теплом: что будет дальше с погодой

Март в Украине начался солнечной погодой.

Надолго ли это, что прогнозируют синоптики в ближайшие дни – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Сегодня, 7 марта, по всей территории нашей страны ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +12...+17°С, в Одесской области местами до +20°С.

Синоптик Наталья Диденко ранее уже сообщала, что в течение 7, 8 и 9 марта порывистый ветер утихнет и будет умеренным. И к этой синоптической идиллии еще и присоединится солнце – будет либо переменная облачность, либо ясно.

В целом, погода в Украине в марте будет умеренно теплой и с небольшим количеством осадков. Погодные условия обычно могут быть изменчивыми. Предполагается преобладание области высокого атмосферного давления. Возможен определенный недостаток осадков. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Он отметил, что распределение средней температуры воздуха в Европе будет напрямую зависеть от наличия снежного покрова, ведь необходимы определенные расходы тепла на его таяние, а также от типа атмосферной циркуляции меридиональная, или зональная.

Особенно в первой половине марта прогнозируется поступление воздушных масс с юго-запада на фоне выступления Азорского антициклона, который начинает развиваться. Однако, по его словам, время от времени с севера и северо-запада Европы может заходить холод, который будет кратковременным.

"Тенденция к повышению температуры вырисовывается во всех регионах страны, а средняя температура в марте ожидается на 1-2 градуса выше нормы, в Приазовье, Крыму и местами в восточных областях близко к норме", — отметил Кибальчич.

По его данным, в течение всего месяца ожидается значительное количество солнечных дней, однако по ночам будет морозно. Количество осадков на территории нашего государства может быть незначительным, в среднем на 10-30% ниже климатической нормы. Особенно это касается восточных, центральных и северных областей.

Погода в Киеве

Март в столице будет прохладным и достаточно облачным. Осадки разной интенсивности ожидаются почти в половине дней месяца, а средняя температура будет достигать всего 2 градуса тепла.

В первой декаде дневные температуры будут стабильно оставаться на отметках +6… +9 градусов. Ночные заморозки будут несущественными до -2, но и их достаточно, чтобы вызвать утренний гололед.

Во второй декаде марта погода в Киеве порадует хотя бы некоторыми проблесками солнца: 11, 12, 15, 16, 19. Будем дождаться в середине месяца поменьше, готовим зонтики на 13, 14, 17 и 18 число. И имеем в виду: будет холоднее, чем в начале месяца. Температура будет эпизодически снижаться до +1… +4 градусов.

Третья декада марта будет традиционно самой теплой, в этом году без температурных качелей. Ожидается +11…+13, и только в последний день – 31 марта – рекордные +18 градусов. Но осадки не будут прекращаться: прогнозируются дожди на 21, 22, 25 и на период с 28 по 31 марта. То есть, недождливыми окажутся всего три дня за декаду. Ночные температуры будут держаться в пределах +3…+7 градусов тепла.

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