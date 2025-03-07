Британия дальше будет предоставлять разведданные Украине, но есть нюансы – The Guardian

Благодаря этим данным Украине будет обеспечено раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубоких ударов по России.

Великобритания продолжит передавать Украине разведывательные данные после того, как это перестали делать США. Однако эти возможности будут более ограничены.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Британия также продолжит давать Украине свой анализ необработанных данных. Но в соответствии с практикой разведки страна не будет передавать американскую информацию, полученную в рамках соглашений об обмене между Британией и США.

"Они (разведанные – ред.) не столь далеко идущие, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", – сказал источник издания.

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Впрочем, эта разведывательная информация позволит Украине обеспечить себе раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубокого удара по российской территории.

Разведданные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, а также тайно развернутые наземные войска, собирают и передают Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения разрушительных глубоких ракетных и беспилотных ударов по России.

Напомним, накануне издание Daily Mail сообщило, что США запретили Британии делиться разведданными с Украиной. Это касается таких организаций, как Центр правительственной связи, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.