Эксперт рассказал, сможет ли Украина атаковать объекты врага без разведданных США

В Украины есть на вооружении свои собственные авиакомплексы, позволяющие делать лазерную подсветку для нанесения ударов.

Украина сможет продолжать наносить удары по вражеским объектам в России и на оккупированных территориях, даже без разведывательных данных от США.

Об этом заместитель директора украинской компании-производителя РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский сказал в эфире "Киев24".

"Заявления относительно того, что мы не сможем бить высокоточным оружием по некоторым объектам или на территории Российской Федерации, или даже на временно оккупированных территориях Украины, не соответствуют действительности. Потому что на самом деле у нас есть определенные свои собственные авиационные комплексы, позволяющие делать лазерную подсветку для нанесения ударов", — объяснил эксперт.

"Да, есть проблема со стороны Соединенных Штатов, мы видим такие мощные качели в плане, есть ли помощь, нет ли помощи, предоставляюют ли разведывательные данные или нет. Иногда кажется, что они там уже в "буденовках" сидят в Белом доме. Но надо понять, что на самом деле у нас есть все собственные возможности для того, чтобы выстроить свои, получать свои данные", – подчеркнул Храпчинский.

Также читайте Во Франции сделали предложение о предоставлении разведданных Украине

В этом контексте он обратил внимание на OSINT – разведку из открытых источников информации.

"Нам активно в этом помогают даже российские паблики, публикуя в своих телеграм-каналах любую информацию. Ее можно выбирать, анализировать и предоставлять определенную информацию", – сказал эксперт.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что без разведданных от США Украина не сможет столь эффективно использовать западное оружие большой дальности, например системы HIMARS или ракеты Storm Shadow.