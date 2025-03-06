США прекратили передачу разведданных Украине: как это повлияет на фронт

У Украины есть несколько альтернатив американским разведывательным данным.

Кроме приостановки военной помощи, США перестали предоставлять свои разведывательные данные Украине.

Такой шаг со стороны Америки может повлиять на украинский фронт, в частности, на эффективность использования западного оружия большой дальности.

Эксперты заявляют, что прекращение передачи американских разведданных не повлечет за собой коллапс для украинцев, ведь Украина имеет несколько альтернатив.

Однако некоторые СМИ также пишут, что секретные данные США могут передавать России.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

США больше не делятся

Подтверждая прекращение обмена разведанными, директор ЦРУ Джон Рэтклифф отметил, что "пауза на военном фронте, на фронте разведки» сейчас для того, чтобы привлечь всех к ответственности за обеспечение мира во всем мире".

Он также отметил, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту Дональду Трампу.

Издание Sky News сообщало, что прекращение обмена разведданными сначала было "выборочным", а впоследствии обмен полностью прекратился.

Тем не менее, издание BBC сообщает, что часть "оборонных" данных, позволяющих украинцам защищаться, по словам источников, все еще продолжается.

В частности, бывший руководитель украинского Главного управления разведки Валерий Кондратюк сообщил, что полностью прекратили поступать данные от Министерства обороны США.

По его словам, это преимущественно изображение, и их потеря не критична, поскольку подобные изображения доступны с европейских спутников.

Заметим, официальных комментариев относительно этой ситуации в Украине не предоставили.

Как решение Трампа повлияет на украинский фронт

Военный обозреватель Алексей Гетьман отмечает, что без разведданных в США эффективность защиты Украины от ракетных атак снизится.

По словам Гетьмана, поступающие в реальном времени разведданные являются критическими для обеспечения эффективной противовоздушной обороны.

Как отмечает эксперт, накопленного оружия украинским военным хватит только до середины лета в зависимости от интенсивности боевых действий. Он отметил, что США передавали Украине не только спутниковые данные, но и данные из самолетов далеко радиолокационной разведки.

Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что своим решением Трамп фактически отключил для украинцев РСЗО HIMARS.

По его словам, Америка оборвала ключевую разведывательную линию для уведомлений. До этого – данные таргетинга для HIMARS.

Следует заметить, что наведение HIMARS зависит от данных американской разведки и спутников GPS. Без них вооружение фактически выведено из строя после остановки обмена разведданными из США.

Корреспондент BBC Пол Адамс добавляет, что кроме HIMARS, Украина не сможет эффективно использовать также и ракеты Stormshadow.

Европа пытается восполнить пробелы

Издание Politicо отмечает, что 80% разведданных Украины поступают из стран-союзников, преимущественно из США.

Нил Барнетт, лондонской консалтинговой компании по вопросам разведки, считает, что это неизбежно станет огромной неудачей для украинцев. Однако британцы постараются «заполнить пробел».

В статье говорится, что пауза, как в вооружении, так и в обмене разведданными, может повлиять на усилия Украины достичь успехов на поле боя после начала контратак на Донбассе и недавних ударов по российским нефте- и газоперерабатывающим заводам.

Приостановка передачи разведывательных данных от США может ограничить ранние предупреждения Украины о воздушных атаках.

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Европейские чиновники расходятся во мнениях: есть ли пауза в помощи способом для Трампа выразить недовольство из-за задержки соглашения о полезных ископаемых или это долгосрочный разрыв.

Некоторые европейские лидеры видят постепенные изменения в пользу Украины, однако они отмечают, что продолжение поддержки со стороны Европы и США остается критически важным.

Может ли Украина обойтись без помощи США

Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, считает, что Украина сможет продолжать наносить удары по враждебным объектам в России и на оккупированных территориях даже без разведывательных данных от США.

Он отмечает, что у Украины есть собственные авиационные комплексы, которые позволяют делать лазерную подсветку для нанесения ударов.

"Да, есть проблема со стороны Соединенных Штатов, мы видим такие мощные качели в плане, есть ли помощь, нет ли помощи, предоставляют ли разведывательные данные или нет. Иногда кажется, что они там уже в "буденовках" сидят в Белом доме. Но надо понять, что на самом деле у нас есть все собственные возможности для того, чтобы выстроить.

Также он обратил внимание на OSINT – разведку из открытых источников информации, в том числе помочь в этом деле могут российские паблики, публикующие в своих телеграмм-каналах любую информацию.

Украина имеет альтернативы

В статье Forbes говорится, что с начала полномасштабного вторжения Украина полагалась на американские спутники и коммерческие космические сервисы, которые оплачивали США и союзники. Они помогали собирать разведданные и координировать атаки на вражеские войска через спутниковые снимки, радиолокацию и коммуникационные сети.

Forbes отмечает, что ограничение обмена разведданными не означает полной изоляции Украины. Европейские союзники имеют собственные разведывательные возможности и продолжают оказывать Киеву поддержку.

Украина с 2022 использует спутник Iceye для получения критически важных данных. Германия, Нидерланды и Польша также поддерживают Украину: Германия инвестирует в космическое наблюдение, Нидерланды финансируют доступ к снимкам Maxar, а Польша обеспечивает доступ к Starlink для военной связи. Европейский союз ведет переговоры с Eutelsat по альтернативным каналам связи.

США, пытаясь давить на Киев, рискуют навредить себе, поскольку их разведка зависит от сотрудничества с партнерами, в том числе в альянсе Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).

Трампа угрожает этому союзу, особенно из-за напряженных отношений с Канадой. Украина теряет часть доступа к американским данным, но есть альтернативы.

В частности, Франция предложила Украине свои разведданные после этого заявления Соединенных Штатов.

В издании подчеркивают, что решение Трампа может подорвать не только обороноспособность Украины, но и стабильность западных разведывательных альянсов.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина пока не получила детальной информации о том, какие именно ограничения применят Соединенные Штаты. Однако, по его словам, Минобороны работает над альтернативными вариантами сотрудничества.

США будут предоставлять разведданные России?

Обмен разведданными в НАТО оказался под угрозой из-за политики Дональда Трампа, сообщает NBC.

США приостановили передачу информации Украине, чтобы вынудить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

В частности, по данным издания, администрация Трампа может начать делиться конфиденциальными данными из РФ.

Это вызвало беспокойство среди союзников, в частности в альянсе "Пять глаз" (так называемый шпионский альянс, – ред. ), рассматривающих возможности пересмотра протоколов через потепление отношений Трампа с Россией.

"Бывшие чиновники заявили, что все, что ставит под угрозу, — это обязательства, которые разрушат это доверие. Это может привести к тому, что некоторые шпионские службы сдержат обмен информацией с Вашингтоном", — отмечают журналисты.

Напомним, недавно мы сообщали, как приостановка военной помощи от США повлияет на украинский фронт.

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