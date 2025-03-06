США пытаются "ослепить" Украину: удастся ли им это

Ограничение обмена разведданными в США не означает полной изоляции Украины. Европейские союзники также имеют собственные разведывательные возможности и продолжают оказывать поддержку Киеву.

Следствием напряженной встречи между Дональдом Трампом, Дж. Д. Венсом и Владимиром Зеленским в Белом доме стало решение администрации США существенно ограничить передачу разведданных Украине. Это может повлиять на способность украинских военных защищать мирное население от российских атак и совершать операции на дальние расстояния.

Об этом пишет Forbes.

С начала полномасштабного вторжения Украина в значительной степени полагалась на американские спутники и коммерческие космические сервисы, оплачиваемые США и союзниками. Они помогали собирать разведданные, координировать атаки и отслеживать российские войска, используя спутниковые снимки, радиолокацию и коммуникационные сети.

Однако ограничение обмена разведданными не означает полной изоляции Украины. Европейские союзники, такие как Великобритания, Германия, Франция, Италия и Нидерланды имеют собственные разведывательные возможности и продолжают оказывать Киеву поддержку. К примеру, Украина еще в 2022 году арендовала спутник Iceye, позволивший получить критически важные данные. Германия недавно инвестировала в расширение украинских возможностей космического наблюдения, а Нидерланды финансируют доступ к спутниковым снимкам компании Maxar.

Польша, в свою очередь, финансирует доступ Украины к сети Starlink, которая обеспечивает связь для военных, несмотря на опасения относительно возможных ограничений со стороны Илона Маска. В то же время, Европейский Союз ведет переговоры с Eutelsat по обеспечению альтернативных каналов связи.

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США, пытаясь оказывать давление на Киев, рискуют навредить собственным интересам, поскольку американская разведка в значительной степени зависит от сотрудничества с партнерами. Особенно это касается альянса Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Однако политика Трампа угрожает и этому союзу. В условиях торговой войны между Вашингтоном и Оттавой и на фоне противоречивых заявлений его советников о возможности исключения Канады из структуры Five Eyes, сотрудничество между западными разведками может пошатнуться.

Украина теряет часть доступа к американским данным, но не остается без альтернатив. В то же время, решение Трампа может подорвать не только обороноспособность Киева, но и стабильность западных разведывательных альянсов.

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