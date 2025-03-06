Келлог прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в Овальном кабинете

Как отметил представитель Белого дома, Трамп не собирался становиться на сторону ни одной из сторон, а его главным приоритетом оставалось достижение мира.

Представитель Белого дома в Украине Кит Келлог рассказал о состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, украинский президент хотел получить от Трампа четкую публичную поддержку в противостоянии с Россией.

Об этом он сказал во время выступления в Совете по международным отношениям, передает Independent.

"Президент Зеленский явно хотел, чтобы президент Трамп публично встал на сторону Соединенных Штатов против России", — заявил Келлог.

В то же время, как отметил представитель Белого дома, Трамп не намеревался становиться на сторону ни одной из сторон, а его главным приоритетом оставалось достижение мира.

"Президент Трамп не пытался получить преимущество одной стороны над другой, но был сосредоточен на мире", — подчеркнул Келлог.

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