"В Константинополе – бойня": обозреватель сообщил о ситуации на Донетчине

Тактическая ситуация там очень не в пользу ВСУ.

В Константинополе Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Участок имеет очень важное значение для обороны Покровска.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

"В Константинополе продолжается бойня. Тактическая ситуация там очень не в нашу пользу, но наши воины демонстрируют настоящие чудеса выдержки!" – говорится в заявлении обозревателя.

Он отметил, что украинские морские пехотинцы, десантники и механизированные соединения стоят очень стойко и храбро.

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По словам Мирошникова, на этом участке долгое время был хаос в управлении. Сейчас это немного начали чинить, но пока еще не до конца. Ведь из Андреевки российские оккупанты уже добрались до окрестностей Алексеевки.

"Участок имеет очень важное значение, в том числе для обороны Покровска, а также междуречья Волчьей и Соленой", – акцентировал обозреватель.

Кстати, по данным Deep State, российские войска продвинулись возле Куриловки Харьковской области.