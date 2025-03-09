Нічна атака по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

У ніч на 9 березня противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — Крим. Збито 73 ворожі БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях", - йдеться у звіті ПС.

Додається, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, Україну в ніч проти 9 березня атакували ворожі безпілотники типу Shahed.

Читайте також: