В КОВА рассказали о последствиях атаки беспилотников на Киевщину

В двух районах Киевской области зафиксированы повреждения в результате ночной атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации в Telegram.

По словам представителей власти, в ночное время силы ПВО Украины отработали в Киевской области, успешно обезвредив вражеских беспилотников. Благодаря этому удалось предотвратить более масштабные разрушения. Пострадавших у населения нет. Кроме того, попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущены.

В Броварском районе повреждено хозяйственное здание. В Бучанском районе в двух населенных пунктах повреждены три автомобиля, отметил Калашник.

Сообщается, что спасатели и коммунальные службы проводят мероприятия по ликвидации повреждений после вражеских обстрелов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину в ночь на 9 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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