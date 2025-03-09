Певец-военный Moisei прямо на концерте сделал предложение девушке

Украинский певец и скрипач Moisei, который служит на фронте, сделал возлюбленной предложение.

Произошло это прямо на концерте исполнительницы KOLA, который она отыграла 8 марта в киевском "Дворце спорта". Артисты на сцене вместе исполняли композицию "Дочекаюсь". Вернее, KOLA пела, а Moisei играл на скрипке. Конечно, номер не обошелся без приятных сюрпризов.

Moisei сделал девушке предложение / Фото: ТСН.ua

Прямо на сцене Moisei сделал предложение девушке Екатерине. Исполнитель позвал избранницу к себе. Он отметил, что хотел бы увидеть рядом ту, которую очень любит, которая ждет его с войны, а когда разлука их уже длительная, то приезжает к музыканту на восток.

Moisei сделал девушке предложение / Фото: ТСН.ua

"Очень волнуюсь…Я бы хотел пригласить на эту сцену человека, которого я очень сильно люблю, который меня ждет. Когда не в состоянии уже ждать, приезжает ко мне на восток втихаря и привозит мне мои любимые котлетки", — обратился к возлюбленной артист.

Moisei сделал девушке предложение / Фото: ТСН.ua

Екатерина поднялась на сцену. После этого исполнитель встал на одно колено, достал обручальное кольцо и предложил избраннице стать его женой. Конечно, Екатерина ответила согласием, после чего пара слилась в объятиях и подарила друг другу сладкие поцелуи.

Moisei сделал девушке предложение / Фото: ТСН.ua

Напомним, недавно сын погибшего ведущего Игоря Пелыха сделал предложение девушке. Иван позвал избранницу замуж на фоне живописного пейзажа в Португалии.

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