Сколько в Украине миллионеров: цифра впечатляет

Возраст самого младшего украинского миллионера – всего 3,5 года.

В Украине насчитали 3186 миллионеров по итогам 2024 года – именно столько людей отчитались о полученных в прошлом году доходах более чем в 1 млн грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В заявлении указано, что в течение января и февраля 3186 граждан Украины уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Общая сумма задекларированных ими доходов – 21,8 млрд. грн.

В бюджет этими плательщиками определено к уплате 269,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц и 44,6 млн. грн. военного сбора.

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По данным ГНС, самому младшему миллионеру всего 3,5 года. Его уполномоченное лицо задекларировало доходы, полученные в виде наследства или подарка от лиц, не являющихся членами семьи первой и второй степени родства.

Самой старшей среди миллионеров стала 96-летняя киевлянка, задекларировавшая доходы от операций с ценными бумагами.

Кроме того, 25 физических лиц самостоятельно задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн. грн. Из них:

шесть человек проживают в Киеве,

четыре – в Киевской области,

три – в Закарпатской,

двое – в Сумской,

двое – во Львовской,

один – в Волынской,

один – в Днепропетровской,

один – в Житомирской,

один – в Запорожской,

один – в Ивано-Франковской,

один – в Тернопольской,

один – в Одесской,

один – в Херсонской.

"В общей сложности за два месяца текущего года граждане подали более 44 тыс. деклараций, по результатам которых задекларированы доходы в сумме 36,2 млрд грн. Это на 62%, или на 13,9 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — отметили в ГНС.

Активнее всего доходы декларировали жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

К уплате в бюджет было задекларировано 436,9 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на 15% (или 54,5 млн. грн.) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сумма военного сбора выросла на 15% (или 10,4 млн. грн.) и составила 80,3 млн. грн.

Кроме того, более 16 тыс. лиц задекларировали право на налоговую скидку, благодаря чему им вернут из бюджета 105,7 млн. грн.

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