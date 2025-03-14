Новости о прекращении огня в Украине будут 17 марта – Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал в понедельник, 17 марта, хорошие новости о прекращении огня в Украине.

Об этом он сказал в интервью, записанном в четверг, 13 марта, передает CNN.

"Как вы знаете, у нас есть договоренность о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся этого достичь и с Россией. И я думаю, что пока все прошло хорошо. Мы узнаем немного больше в понедельник, и, надеюсь, это будет хорошо", — сказал американский президент.

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При этом Трамп не привел никаких подробностей.

Президент США также отметил, что он был "немного саркастичным" по поводу своих неоднократных заявлений о том, что он прекратит российско-украинскую войну за 24 часа. Однако он подчеркнул, что, по его мнению, "успешно" добьется этого.

Напомним, российский президент Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине из-за специального представителя Стива Виткоффа, с которым встречался 13 марта.

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