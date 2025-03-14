Новини про припинення вогню в Україні будуть 17 березня – Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсував в понеділок, 17 березня, добрі новини про припинення вогню в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю, записаному в четвер, 13 березня, передає CNN.

"Як ви знаєте, у нас є домовленість про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося цього досягти і з Росією. І я думаю, що поки що все пройшло добре. Ми дізнаємося трохи більше в понеділок, і, сподіваюся, це буде добре", - сказав американський президент.

Також читайте Спецпредставник Трампа Віткофф завершив переговори у Москві: що відомо

При цьому Трамп не навів жодних подробиць.

Президент США також зауважив, що він був "трохи саркастичним" щодо своїх неодноразових заяв про те, що він припинить російсько-українську війну за 24 години. Однак він наголосив, що, на його думку, "успішно" досягне цього.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника Стіва Віткоффа, з яким зустрічався 13 березня.

Читайте також: