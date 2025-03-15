Не треба задиратися із сильнішим: Трамп звинуватив Україну у війні

Президент США Дональд Трамп опосередковано звинуватив Україну у війні, сказавши, що не варто задиратися із сильнішим, маючи на увазі Російську Федерацію.

Про це він говорив у своїй промові в п’ятницю, 14 березня, повідомляє CNN.

У фрагменті цієї промови, який опубліковано в соцмережах, Дональд Трамп знову згадує свого попередника на посаді президента Джо Байдена, вважаючи, що саме він допустив цю війну.

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"Не треба зв’язуватися з кимось, хто набагато сильніший від тебе, навіть якщо в тебе є гроші. Ми дали їм [українцям] багато грошей і багато техніки. Ми виробляємо найкраще військове обладнання в світі. Але навіть з цим це неймовірно", - заявив американський президент.

При цьому він знову згадав про українських солдатів, які нібито перебувають в оточенні в Курській області, і сказав, що просив Путіна не вбивати цих солдатів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення про нібито “оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів.

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