Яскравий перфоманс: два асисти Малиновського допомогли "Дженоа" виграти матч Серії А (відео)

Українець вперше від вересня минулого року вийшов у старті та відзначився одразу двома результативними діями.

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський допоміг своєму клубу перемогти "Лечче" в домашньому матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у місті Генуя завершилася з рахунком 2:1 .

31-річний українець вийшов у стартовому складі "грифонів" вперше від вересня минулого року, коли отримав важку травму.

На 16-й хвилині поєдинку Малиновський зробив першу результативну дію після повернення на поле – виконав ефектне закидання до карного майданчика на Фабіо Міретті, який злету відправив м'яч у ворота.

На 45+2-й хвилині Руслан відзначився ще один асистом – знову віддав передачу на Міретті, а той розвернувся та точно пробив у лівий нижній кут.

Малиновський був замінений на 56-й хвилині зустрічі. Для Руслана цей матч став сьомим у нинішньому розіграші чемпіонату Італії, тепер у його активі два асисти.

На 68-й хвилині гості скоротили відставання в рахунку – пенальті реалізував Нікола Крстович, але генуезці, яких очолює знаменитий французький футболіст Патрік Вієйра, втримали перемогу.

Огляд матчу "Дженоа" – "Лечче"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що для Малиновського це був лише другий матч після травми. Минулого туру Руслан зіграв уперше за пів року, вийшовши на заміну в поєдинку проти "Кальярі".

Після цієї перемоги "Дженоа" (35 очок) посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії А. "Лечче" з 25 балами розташовується на 16-й сходинці, маючи три пункти відриву від зони вильоту.

У наступному турі Серії А команда Малиновського на виїзді позмагається з "Ювентусом", а "Лечче" прийме "Рому" українського форварда Артема Довбика. Обидва матчі відбудуться після міжнародної паузи, 29 березня.

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