Україна – Бельгія: де і коли дивитися матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй

Перша зустріч між українцями та бельгійцями відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії.

У четвер, 20 березня, збірна України зустрінеться з командою Бельгії в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Через загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанській Мурсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Бельгія

Матч Україна – Бельгія в прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія буде доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь у неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найсильнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією в плейоф Ліги націй.

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