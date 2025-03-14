Україна – Бельгія: де і коли дивитися матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй

Перша зустріч між українцями та бельгійцями відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії.
У четвер, 20 березня, збірна України зустрінеться з командою Бельгії в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
Через загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанській Мурсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Де дивитися матч Україна – Бельгія
Матч Україна – Бельгія в прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія буде доступна на нашому сайті.
Поєдинок-відповідь у неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найсильнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією в плейоф Ліги націй.
Читайте також:
УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
Колишній воротар "Динамо" та збірної України оголосив про завершення кар'єри
Основний футболіст "Динамо" травмувався перед матчами збірної України за вихід до еліти Ліги націй