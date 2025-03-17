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Ліга націй: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Ліга націй: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Трофей Ліги націй / Фото: Associated Press

Переможці двоматчевих протистоянь улітку зіграють у фінальній стадії турніру.

20 та 23 березня відбудуться чвертьфінальні матчі Ліги націй сезону-2024/25.

На цій стадії турніру зіграють переможці та володарі других місць у групах елітного Дивізіону А. Боротьбу за трофей ведуть ПортугаліяІталіяФранціяНімеччинаНідерландиІспаніяХорватія та Данія.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фінальної стадії турніру. Півфінали заплановано на 4 та 5 червня, поєдинок за третє місце та фінал – 8 червня.

Переможець чвертьфінальної дуелі між Італією та Німеччиною стане господарем фінальної стадії Ліги націй.

Зазначимо, що переможець чвертьфінального протистояння Хорватія – Франція стане одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль команда Сергія Реброва також зіграє проти Ісландії та Азербайджану.

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25
1/4 ФІНАЛУ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 20 березня
21:45 НІДЕРЛАНДИ   _:_   ІСПАНІЯ
21:45 ХОРВАТІЯ   _:_   ФРАНЦІЯ
21:45 ДАНІЯ   _:_   ПОРТУГАЛІЯ
21:45 ІТАЛІЯ   _:_   НІМЕЧЧИНА
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Неділя, 23 березня
21:45 ІСПАНІЯ   _:_   НІДЕРЛАНДИ
21:45 ФРАНЦІЯ   _:_   ХОРВАТІЯ
21:45 ПОРТУГАЛІЯ   _:_   ДАНІЯ
21:45 НІМЕЧЧИНА   _:_   ІТАЛІЯ

Півфінали Ліги націй-2024/25

Італія / Німеччина – Данія / Португалія

Нідерланди / Іспанія – Хорватія / Франція

Нагадаємо, збірна України провела нинішній розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні B і посіла друге місце у своїй групі. "Синьо-жовті" виявилися гіршими за Чехію, але випередили Грузію та Албанію.

Відтак підопічні Реброва вибороли право позмагатися за вихід до елітного дивізіону Ліги націй у плейоф, де їхнім суперником стане Бельгія – матчі відбудуться 20 і 23 березня.

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