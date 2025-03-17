Ліга націй: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Переможці двоматчевих протистоянь улітку зіграють у фінальній стадії турніру.
20 та 23 березня відбудуться чвертьфінальні матчі Ліги націй сезону-2024/25.
На цій стадії турніру зіграють переможці та володарі других місць у групах елітного Дивізіону А. Боротьбу за трофей ведуть Португалія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Хорватія та Данія.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фінальної стадії турніру. Півфінали заплановано на 4 та 5 червня, поєдинок за третє місце та фінал – 8 червня.
Переможець чвертьфінальної дуелі між Італією та Німеччиною стане господарем фінальної стадії Ліги націй.
Зазначимо, що переможець чвертьфінального протистояння Хорватія – Франція стане одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль команда Сергія Реброва також зіграє проти Ісландії та Азербайджану.
|ЛІГА НАЦІЙ-2024/25
1/4 ФІНАЛУ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 20 березня
|21:45
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|ІСПАНІЯ
|21:45
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|ФРАНЦІЯ
|21:45
|ДАНІЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛІЯ
|21:45
|ІТАЛІЯ
|_:_
|НІМЕЧЧИНА
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Неділя, 23 березня
|21:45
|ІСПАНІЯ
|_:_
|НІДЕРЛАНДИ
|21:45
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|ХОРВАТІЯ
|21:45
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|ДАНІЯ
|21:45
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|ІТАЛІЯ
Півфінали Ліги націй-2024/25
Італія / Німеччина – Данія / Португалія
Нідерланди / Іспанія – Хорватія / Франція
Нагадаємо, збірна України провела нинішній розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні B і посіла друге місце у своїй групі. "Синьо-жовті" виявилися гіршими за Чехію, але випередили Грузію та Албанію.
Відтак підопічні Реброва вибороли право позмагатися за вихід до елітного дивізіону Ліги націй у плейоф, де їхнім суперником стане Бельгія – матчі відбудуться 20 і 23 березня.
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