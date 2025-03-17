Ліга націй: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

20 та 23 березня відбудуться чвертьфінальні матчі Ліги націй сезону-2024/25.

На цій стадії турніру зіграють переможці та володарі других місць у групах елітного Дивізіону А. Боротьбу за трофей ведуть Португалія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Хорватія та Данія.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фінальної стадії турніру. Півфінали заплановано на 4 та 5 червня, поєдинок за третє місце та фінал – 8 червня.

Переможець чвертьфінальної дуелі між Італією та Німеччиною стане господарем фінальної стадії Ліги націй.

Зазначимо, що переможець чвертьфінального протистояння Хорватія – Франція стане одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль команда Сергія Реброва також зіграє проти Ісландії та Азербайджану.

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25

1/4 ФІНАЛУ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 20 березня 21:45 НІДЕРЛАНДИ _:_ ІСПАНІЯ 21:45 ХОРВАТІЯ _:_ ФРАНЦІЯ 21:45 ДАНІЯ _:_ ПОРТУГАЛІЯ 21:45 ІТАЛІЯ _:_ НІМЕЧЧИНА МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Неділя, 23 березня 21:45 ІСПАНІЯ _:_ НІДЕРЛАНДИ 21:45 ФРАНЦІЯ _:_ ХОРВАТІЯ 21:45 ПОРТУГАЛІЯ _:_ ДАНІЯ 21:45 НІМЕЧЧИНА _:_ ІТАЛІЯ

Півфінали Ліги націй-2024/25

Італія / Німеччина – Данія / Португалія

Нідерланди / Іспанія – Хорватія / Франція

Нагадаємо, збірна України провела нинішній розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні B і посіла друге місце у своїй групі. "Синьо-жовті" виявилися гіршими за Чехію, але випередили Грузію та Албанію.

Відтак підопічні Реброва вибороли право позмагатися за вихід до елітного дивізіону Ліги націй у плейоф, де їхнім суперником стане Бельгія – матчі відбудуться 20 і 23 березня.

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