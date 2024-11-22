Визначилися чвертьфінальні пари Ліги націй-2024/25: результати жеребкування

У п'ятницю, 22 листопада, відбулося жеребкування плейоф Ліги націй сезону-2024/25. Зокрема було визначено пари 1/4 фіналу турніру та подальша сітка до фіналу.

Згідно з регламентом, у чвертьфіналі зіграють переможці та володарі других місць у групах елітного Дивізіону А. Одну пару не могли скласти команди, які грали одна з одною на груповому етапі.

Переможці груп Ліги А під час жеребкування отримали статус сіяних (Іспанія, Німеччина, Португалія, Франція) і позмагаються з несіяними – збірними, які посіли другі місця у квартетах Ліги А (Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія).

Двоматчеві протистояння 1/4 фіналу відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Переможці вийдуть до фінальної стадії турніру та продовжать боротьбу за трофей.

Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня.

Чвертьфінальні пари Ліги націй-2024/25

Нідерланди – Іспанія

Хорватія – Франція

Данія – Португалія

Італія – Німеччина

Пари 1/2 фіналу Ліги націй-2024/25

Італія / Німеччина – Данія / Португалія

Нідерланди / Іспанія – Хорватія / Франція

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперника у плейоф за вихід до елітного дивізіону Ліги націй.

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