Лига наций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Победители двухматчевых противостояний летом сыграют в финальной стадии турнира.
20 и 23 марта состоятся четвертьфинальные матчи Лиги наций сезона-2024/25.
На этой стадии турнира сыграют победители и обладатели вторых мест в группах элитного Дивизиона А. Борьбу за трофей ведут Португалия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Хорватия и Дания.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в финальную стадию турнира. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июня, поединок за третье место и финал – 8 июня.
Победитель четвертьфинальной дуэли между Италией и Германией станет хозяином финальной стадии Лиги наций.
Отметим, что победитель четвертьфинального противостояния Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на предстоящий Мундиаль команда Сергея Реброва также сыграет против Исландии и Азербайджана.
|ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
1/4 ФИНАЛА
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 20 марта
|21:45
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|ИСПАНИЯ
|21:45
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|21:45
|ДАНИЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛИЯ
|21:45
|ИТАЛИЯ
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Воскресенье, 23 марта
|21:45
|ИСПАНИЯ
|_:_
|НИДЕРЛАНДЫ
|21:45
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|ХОРВАТИЯ
|21:45
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|ДАНИЯ
|21:45
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|ИТАЛИЯ
Полуфиналы Лиги наций-2024/25
Италия / Германия – Дания / Португалия
Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция
Напомним, сборная Украины провела нынешний розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе B и заняла второе место в своей группе. "Сине-желтые" оказались хуже Чехии, но опередили Грузию и Албанию.
Следовательно, подопечные Реброва завоевали право посоревноваться за выход в элитный дивизион Лиги наций в плей-офф, где их соперником станет Бельгия – матчи состоятся 20 и 23 марта.
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