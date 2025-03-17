Лига наций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

20 и 23 марта состоятся четвертьфинальные матчи Лиги наций сезона-2024/25.

На этой стадии турнира сыграют победители и обладатели вторых мест в группах элитного Дивизиона А. Борьбу за трофей ведут Португалия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Хорватия и Дания.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в финальную стадию турнира. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июня, поединок за третье место и финал – 8 июня.

Победитель четвертьфинальной дуэли между Италией и Германией станет хозяином финальной стадии Лиги наций.

Отметим, что победитель четвертьфинального противостояния Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на предстоящий Мундиаль команда Сергея Реброва также сыграет против Исландии и Азербайджана.

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25

1/4 ФИНАЛА ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 20 марта 21:45 НИДЕРЛАНДЫ _:_ ИСПАНИЯ 21:45 ХОРВАТИЯ _:_ ФРАНЦИЯ 21:45 ДАНИЯ _:_ ПОРТУГАЛИЯ 21:45 ИТАЛИЯ _:_ ГЕРМАНИЯ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Воскресенье, 23 марта 21:45 ИСПАНИЯ _:_ НИДЕРЛАНДЫ 21:45 ФРАНЦИЯ _:_ ХОРВАТИЯ 21:45 ПОРТУГАЛИЯ _:_ ДАНИЯ 21:45 ГЕРМАНИЯ _:_ ИТАЛИЯ

Полуфиналы Лиги наций-2024/25

Италия / Германия – Дания / Португалия

Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция

Напомним, сборная Украины провела нынешний розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе B и заняла второе место в своей группе. "Сине-желтые" оказались хуже Чехии, но опередили Грузию и Албанию.

Следовательно, подопечные Реброва завоевали право посоревноваться за выход в элитный дивизион Лиги наций в плей-офф, где их соперником станет Бельгия – матчи состоятся 20 и 23 марта.

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