Ліга націй: розклад і результати стикових матчів

Збірна України позмагається з Бельгією за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
У березні 2025 та 2026 років відбудуться стикові матчі Ліги націй сезону-2024/25.
За їхніми підсумками визначиться склад Дивізіонів А, В, С та D на наступний розіграш Ліги націй.
Стикові матчі між Дивізіонами A/B та B/C заплановано на 20 та 23 березня 2025 року. Перехідні поєдинки між Дивізіонами C/D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.
Участь у плейоф Ліги націй візьме і збірна України. Команда Сергія Реброва позмагається з Бельгією за місце в елітному Дивізіоні А наступного розіграшу турніру.
Розклад і результати стикових матчів Ліги націй
Четвер, 20 березня 2025 року
Перші матчі
За місця в Лізі А
19:00 Туреччина – Угорщина
21:45 Україна – Бельгія
21:45 Австрія – Сербія
21:45 Греція – Шотландія
За місця в Лізі В
19:00 Вірменія – Грузія
21:45 Косово – Ісландія
21:45 Болгарія – Ірландія
21:45 Словаччина – Словенія
Неділя, 23 березня 2025 року
Матчі-відповіді
За місця в Лізі А
19:00 Угорщина – Туреччина
19:00 Сербія – Австрія
19:00 Шотландія – Греція
21:45 Бельгія – Україна
За місця в Лізі В
16:00 Грузія – Вірменія
19:00 Ісландія – Косово
19:00 Словенія – Словаччина
21:45 Ірландія – Болгарія
26 березня 2026 року
Перші матчі
За місця в Лізі C
Гібралтар – Латвія
Мальта – Люксембург
31 березня 2026 року
Матчі-відповіді
За місця в Лізі C
Латвія – Гібралтар
Люксембург – Мальта
Нагадаємо, збірна України провела нинішній розіграш Ліги націй у Дивізіоні B і посіла друге місце у своїй групі. "Синьо-жовті" виявилися гіршими за Чехію, але випередили Грузію та Албанію.
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