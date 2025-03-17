Ліга націй: розклад і результати стикових матчів

Збірна України позмагається з Бельгією за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

У березні 2025 та 2026 років відбудуться стикові матчі Ліги націй сезону-2024/25.

За їхніми підсумками визначиться склад Дивізіонів А, В, С та D на наступний розіграш Ліги націй.

Стикові матчі між Дивізіонами A/B та B/C заплановано на 20 та 23 березня 2025 року. Перехідні поєдинки між Дивізіонами C/D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.

Участь у плейоф Ліги націй візьме і збірна України. Команда Сергія Реброва позмагається з Бельгією за місце в елітному Дивізіоні А наступного розіграшу турніру.

Розклад і результати стикових матчів Ліги націй

Четвер, 20 березня 2025 року

Перші матчі

За місця в Лізі А

19:00 Туреччина – Угорщина

21:45 Україна – Бельгія

21:45 Австрія – Сербія

21:45 Греція – Шотландія

За місця в Лізі В

19:00 Вірменія – Грузія

21:45 Косово – Ісландія

21:45 Болгарія – Ірландія

21:45 Словаччина – Словенія

Неділя, 23 березня 2025 року

Матчі-відповіді

За місця в Лізі А

19:00 Угорщина – Туреччина

19:00 Сербія – Австрія

19:00 Шотландія – Греція

21:45 Бельгія – Україна

За місця в Лізі В

16:00 Грузія – Вірменія

19:00 Ісландія – Косово

19:00 Словенія – Словаччина

21:45 Ірландія – Болгарія

26 березня 2026 року

Перші матчі

За місця в Лізі C

Гібралтар – Латвія

Мальта – Люксембург

31 березня 2026 року

Матчі-відповіді

За місця в Лізі C

Латвія – Гібралтар

Люксембург – Мальта

Нагадаємо, збірна України провела нинішній розіграш Ліги націй у Дивізіоні B і посіла друге місце у своїй групі. "Синьо-жовті" виявилися гіршими за Чехію, але випередили Грузію та Албанію.

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