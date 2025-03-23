Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 2-го туру

24-25 березня відбудуться матчі другого туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить другий тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва позмагаються з Бельгією у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок в іспанській Мурсії завершився вольовою перемогою українців з рахунком 3:1. Гра у відповідь запланована 23 березня у бельгійському Генку.

Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Ісландії, Азербайджану, а також переможця чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 між збірними Хорватії та Франції.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2026 ТУР 1 / ТУР 2 Понеділок, 24 березня 19:00 Група G ЛИТВА ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 Група K АНГЛІЯ ЛАТВІЯ _:_ 21:45 Група G ПОЛЬЩА МАЛЬТА _:_ 21:45 Група K АЛБАНІЯ АНДОРРА _:_ 21:45 Група H БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА КІПР _:_ 21:45 Група H САН-МАРИНО РУМУНІЯ _:_ Вівторок, 25 березня 19:00 Група I МОЛДОВА ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 Група J ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ УЕЛЬС _:_ 21:45 Група L ЧОРНОГОРІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група L ГІБРАЛТАР ЧЕХІЯ _:_ 21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН КАЗАХСТАН _:_

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