Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 2-го туру

Збірна України пропустить другий тур кваліфікації на Мундіаль.
24-25 березня відбудуться матчі другого туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить другий тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва позмагаються з Бельгією у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок в іспанській Мурсії завершився вольовою перемогою українців з рахунком 3:1. Гра у відповідь запланована 23 березня у бельгійському Генку.
Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Ісландії, Азербайджану, а також переможця чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 між збірними Хорватії та Франції.
На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2026
|ТУР 1 / ТУР 2
|Понеділок, 24 березня
|19:00
|Група G
|ЛИТВА
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група K
|АНГЛІЯ
|ЛАТВІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ПОЛЬЩА
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група K
|АЛБАНІЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Група H
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|КІПР
|_:_
|21:45
|Група H
|САН-МАРИНО
|РУМУНІЯ
|_:_
|Вівторок, 25 березня
|19:00
|Група I
|МОЛДОВА
|ЕСТОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|УЕЛЬС
|_:_
|21:45
|Група L
|ЧОРНОГОРІЯ
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|Група I
|ІЗРАЇЛЬ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група L
|ГІБРАЛТАР
|ЧЕХІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|КАЗАХСТАН
|_:_
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