Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 1-го туру

Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на Мундіаль.
21-22 березня відбудуться матчі стартового туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить перший тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва позмагаються з Бельгією у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй – поєдинки заплановано на 20 і 23 березня.
Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Ісландії, Азербайджану, а також переможця чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 між збірними Хорватії та Франції.
На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2026
|ТУР 1
|П'ятниця, 21 березня
|19:00
|Група H
|КІПР
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Група K
|АНГЛІЯ
|АЛБАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ПОЛЬЩА
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Група H
|РУМУНІЯ
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Група G
|МАЛЬТА
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група K
|АНДОРРА
|ЛАТВІЯ
|_:_
|Субота, 22 березня
|16:00
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|19:00
|Група L
|ЧОРНОГОРІЯ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|19:00
|Група I
|МОЛДОВА
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|УЕЛЬС
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Група L
|ЧЕХІЯ
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|Група I
|ІЗРАЇЛЬ
|ЕСТОНІЯ
|_:_
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