Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 1-го туру

21-22 березня відбудуться матчі стартового туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить перший тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва позмагаються з Бельгією у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй – поєдинки заплановано на 20 і 23 березня.

Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Ісландії, Азербайджану, а також переможця чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 між збірними Хорватії та Франції.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2026 ТУР 1 П'ятниця, 21 березня 19:00 Група H КІПР САН-МАРИНО _:_ 21:45 Група K АНГЛІЯ АЛБАНІЯ _:_ 21:45 Група G ПОЛЬЩА ЛИТВА _:_ 21:45 Група H РУМУНІЯ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Група G МАЛЬТА ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 Група K АНДОРРА ЛАТВІЯ _:_ Субота, 22 березня 16:00 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 19:00 Група L ЧОРНОГОРІЯ ГІБРАЛТАР _:_ 19:00 Група I МОЛДОВА НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група J УЕЛЬС КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Група L ЧЕХІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ ЕСТОНІЯ _:_

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